Об этом сообщил пресс-секретарь Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в новом интервью для Kyiv Independent.

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Чего боятся россияне?

Дмитрий Плетенчук заявил, что в настоящее время оккупационные войска продолжают усиливать оборону на территории временно оккупированного Крыма, поскольку считают возможную высадку украинского десанта вполне реальной угрозой.

Россияне укрепляют крымские районы, уязвимые для десантов, поскольку считают это реальной угрозой,

– пояснил он.

По словам пресс-секретаря, морские десантные операции остаются важной составляющей современной войны, а украинские морские пехотинцы, согласно обнародованной информации, продолжают отрабатывать подобные сценарии.