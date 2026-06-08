Какие последствия дефицита горючего в Крыму?

Как рассказал в комментарии 24 Каналу экономист Иван Ус, временно оккупированный Крым не может самостоятельно обеспечивать себя, поэтому нуждается в дотациях из центрального бюджета России. Логистические проблемы с сухопутным коридором ухудшают экономические перспективы на полуострове.

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Значительные потери несет туризм в Крыму, поскольку отсутствие топлива в свободной продаже ограничивает поток желающих посетить полуостров.

Иван Ус, кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Основная составляющая экономики Крыма, где он зарабатывает, – это туристы. Здесь наносится очень-очень весомый удар, потому что отсутствие горючего на Крымском полуострове для туристов означает, что если они приезжают, то могут не уехать физически, потому что надо, чтобы в машинах было топливо.

Дефицит горючего бьет и по поставке пищевой и другой продукции в Крым, ведь она требует доставки автотранспортом. Учитывая это, товары или не везут, или их цена значительно возрастает.

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Рост цен, который логично будет из-за подорожания топлива, почувствуют все жители Крыма,

– подчеркивает экономист.

Поэтому перебои с топливом являются только частью комплекса проблем, с которыми сталкивается Россия при организации жизнеобеспечения оккупированного Крымского полуострова.

Поскольку полноценной альтернативы сухопутному коридору нет, эксперт Иван Ус предполагает возможность серьезных экономических проблем в Крыму. В то же время последствия могут быть ощутимыми и на других оккупированных территориях.

"Если нет связи с материковой частью (а сейчас из-за дронового контроля Украины над трассой ее практически нет), безумный экономический кризис в Крыму возможен, но он также может перетекать и на другие регионы. На неподконтрольных Украине территориях Херсонщины и Запорожья России очень трудно обеспечивать экономическое развитие. Это превращает их в классический "чемодан без ручки": актив якобы есть, но контролировать его трудно", – говорит Иван Ус.

Экономист отмечает, что физическая неспособность России организовать жизнь на оккупированных территориях может повлиять на настроения даже тех, кто принял новую власть.

Обратите внимание! Доставку ресурсов Крымским мостом не осуществляют из-за ограничения нагрузки. В качестве альтернативы оккупационные власти используют паромы, однако они также могут становиться мишенями для ударов ВСУ и имеют ограниченную пропускную способность.

По мнению эксперта по энергетике Владимира Омельченко, топливный кризис в оккупированном Крыму является первым видимым проявлением разрушения российской логистики на полуострове и моделью будущего логистического истощения.

По его оценке, ориентировочная суточная потребность в топливе в Крыму может составлять 3 – 4 тысячи тонн в сутки. Из них около 2,5 – 2,7 тысячи тонн приходится на гражданское потребление, а остальные – на военные части, оккупационную администрацию, силовиков и тому подобное.

Нынешний дефицит можно оценивать не как случайный провал, а как структурный разрыв между потребностью и доставкой. Если суточная потребность составляет 3 – 4 тысячи тонн, а реальные поставки падают хотя бы вдвое, Крым ежедневно накапливает дефицит 1,5 – 2 тысячи тонн топлива. За неделю это уже 10 – 14 тысяч тонн недопоставки. Для изолированного полуострова это критический объем,

– заключает Владимир Омельченко.

Сейчас оккупационные власти Крыма вводят ограничения на продажу горючего. По словам эксперта, это означает потерю управляемости рынка и нехватку физического ресурса.

Последствия дефицита будут нарастать. От очередей на АЗС, "заблокированности" на полуострове и роста стоимости товаров до перебоев с общественным транспортом, коммунальными службами, агросектором и торговлей. Вместе с этим может нарастать общественное недовольство.

Что известно о дефиците топлива в Крыму?

Большие очереди на АЗС из-за дефицита топлива в Крыму фиксировали еще в мае мая. Из-за недостатка ресурса оккупационные власти начали вводить ограничения на продажу. В частности, с 30 мая запретили покупать более 20 литров бензина в сутки. Также внедряли талоны, по которым можно было получить топливо, однако затем отменили, поскольку их быстро раскупили.

Зато создали систему продажи топлива через персональные QR-коды, по которым доступны 20 литров бензина на человека. Однако сгенерировать его можно раз в 7 дней.

По данным Центра национального сопротивления, в Крыму фиксируют признаки дефицита пищевых продуктов, в частности, исчезновения с полок магазинов круп, муки, сахара, соли и макаронных изделий.

Известно, что в магазинах Севастополя ввели ограничения на продажу некоторых продуктов. Например, в супермаркете "Добрострой" в одни руки не продают больше чем по три бутылки масла и пачки макаронных изделий.

Почему в Крыму нарастает дефицит топлива?

Бойцы ГУР взяли под огневой контроль логистику россиян между Крымом и Донецком. Участки трассы между временно оккупированными Бердянском, Мелитополем и Джанкоем находятся в зоне поражения дронов украинской военной разведки.

Благодаря этому удается разрушать вражескую логистику. Бойцы атакуют российские бензовозы, грузовики и тралы, которые поставляют ресурсы в оккупированный Крым.