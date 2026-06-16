Силы обороны начали перекрывать российский сухопутный коридор в оккупированный Крым, нанося удары средней дальности по логистике противника. Кроме того, Украина фактически вытеснила Черноморский флот из Крыма. И россияне все меньше способны обеспечивать противовоздушную оборону полуострова, который превращается в обузу для Владимира Путина.

Австралийский генерал-майор в отставке Мик Райан в интервью 24 Каналу рассказал, что происходит в Крыму и на каких пяти направлениях проигрывает диктатор Путин. Более подробно – читайте далее в материале.

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Станет ли Крым ловушкой для россиян?

Украина фактически начала перекрывать российский сухопутный коридор в Крым, нанося удары по дорогам, поставкам топлива, грузовикам и логистике. Насколько это может изменить ситуацию на Юге? Можно ли сказать, что Крым постепенно из крепости для России превращается в ловушку?

Я считаю, что за последние несколько месяцев кампания ударов средней дальности действительно заполнила довольно важный пробел в военной стратегии Украины. Мы видели, как российские солдаты воюют на передовой с начала полномасштабной войны. В последние годы мы видели дальнобойные глубокие удары.

Сейчас мы наблюдаем кампанию ударов средней дальности, которая занимает промежуточное место и сочетает тактический, оперативный и стратегический подход Украины к ведению войны. Она будет все активнее перекрывать снабжение российских войск на фронте и, безусловно, отрежет логистические пути в Крым.

Сегодняшний удар по мосту только ухудшает ситуацию (для российских сил – 24 Канал). Поэтому впервые за весь период этой затяжной войны мы в полной мере видим единую, целостную и высокоэффективную военную стратегию, которую успешно реализует Украина.

Надеюсь, что Украине удастся превратить дефицит топлива в Крыму в реальную военную проблему для России.

Украина уже фактически вытеснила Черноморский флот из Крыма. Это было значительным достижением последних лет. Россияне все меньше способны обеспечивать работу своей ПВО. Флот Украины теперь имеет возможность свободно действовать и атаковать районы возле Керчи. Крым больше не является безопасным бастионом для России. Крым становится ловушкой и настоящим бременем для Путина, как бы он ни стремился его удержать.

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Почему Путин объявил о "новом уровне войны"?

Путин заявил о новом уровне войны. Как вы считаете, что он имеет в виду, говоря об этом? Это попытка России увеличить интенсивность своих ударов или реакция на то, насколько успешно украинская армия наносит удары по российской энергетической инфраструктуре?

Я считаю, что новый уровень заключается в том, что Россия наносит удары, и это единственное, на что она сейчас способна, учитывая, что Украина успешно остановила весеннее наступление и наращивает темпы своей кампании дальнобойных ударов вглубь территории России.

По сути, это попытка Путина устроить истерику. Он больше ничего не может противопоставить Украине, поэтому запускает больше ракет. К сожалению, для России возможности Украины по перехвату дронов только улучшились. Настоящая проблема заключается в том, что Украина не получает от США достаточно современных средств перехвата, таких как Patriot, которые необходимы для сбивания крылатых и баллистических ракет, от которых гибнет много украинцев.

Недавно российский дрон попал в здание в Румынии, недалеко от украинской границы. Как вы считаете, должно ли НАТО, и особенно страны, граничащие с Украиной, координировать свою противовоздушную оборону с украинской стороной?

Да, но поражает то, что НАТО уже довольно долгое время сотрудничает с Украиной в сфере противовоздушной обороны. Поэтому причина, по которой мы видим эти пробелы (ПВО – 24 Канал) в других частях Восточной Европы, остается загадкой.

По данным открытых источников, мы также наблюдаем, как россияне перехватывают контроль над некоторыми украинскими дронами и используют их, чтобы попытаться расколоть поддержку Украины. К счастью, члены НАТО это прекрасно понимают. Они знают, чем занимается Россия, и это не привело к серьезной напряженности.

В каких направлениях Россия проигрывает?

В своей недавней статье вы писали, что Путин проигрывает не только в военном плане, но и во всех пяти направлениях: военном, когнитивном, моральном, промышленном и экономическом. Какое очевидное доказательство того, что Россия стратегически проигрывает в 2026 году?

Мы уже обсудили военный аспект. Я считаю, что очень важным показателем является то, что в 2025 году Россия сумела захватить более 2000 квадратных миль украинской территории, но сделала это, потеряв 200 своих солдат на каждую квадратную милю.

По состоянию на 2026 год Россия сумела захватить лишь около 17 квадратных миль, заплатив за каждую из них более 9000 потерь (оккупантов, – 24 Канал). Такая стратегия совершенно нежизнеспособна. Это демонстрирует странам, которые поддерживали Россию, что никакой неизбежной победы не будет.

Важна когнитивная борьба, которую Путин проигрывает, и он даже теряет поддержку Белого дома. В последнее время мы не видели слишком много позитивных заявлений президента Трампа в отношении Путина.

В экономическом аспекте у России большие проблемы из-за ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам. Сейчас мы видим ограничения на продажу топлива в 15 различных регионах России, в частности в Крыму. Наблюдаем значительное замедление ее (России – 24 Канал) экономического роста. Почти по всем показателям, которыми можно измерить прогресс в этой войне, Россия либо стоит на месте, либо откатилась назад.

Повлияет ли на войну нехватка людей в России?

Может ли дефицит живой силы стать одной из главных проблем для Путина в 2026 году?

Безусловно. В начале года президент Зеленский и министр обороны заявили, что стратегия Украины заключается в том, чтобы существенно увеличить потери российской живой силы. Они назвали цифру в 50 тысяч (ликвидированных оккупантов, – 24 Канал) в месяц. Пока что они не достигли этого уровня, но движутся к этой цели. Это ставит Путина перед дилеммой.

Путину придется либо уменьшить масштаб операций в Украине – делать меньше с меньшим количеством солдат, либо объявить новую масштабную мобилизацию. Но сам Путин понимает, что она будет крайне непопулярной в России. Украина ставит Путина перед очень сложной дилеммой. У него больше нет хороших вариантов для резкого наращивания сил или даже для поддержания нынешней численности армии в Украине.

Весеннее наступление России на украинский оборонительный рубеж обернулось катастрофическими потерями, а Институт изучения войны оценивает вероятность его прорыва в 2026 году как крайне низкую. Почему эта линия защиты так важна?

Это ключ к тому, чтобы Путин полностью захватил весь Донбасс. Луганская область уже фактически под контролем России, однако в Донецкой области под контролем Украины, как и прежде, остаются стратегически важные районы. Если бы Путину удалось преодолеть эту линию обороны, он мог бы решить, что настало время для прекращения огня. Безусловно, Украина отвергла призывы американцев уступить свои территории, чтобы война закончилась.

Она (Украина – 24 Канал) не должна этого делать. Она должна заставить Путина бороться за каждый квадратный миллиметр территории. Но это действительно важная часть общей стратегии Путина. Он просто не может объявить о какой-либо победе или рассказать историю победы в Украине без захвата всего Донбасса.

Если Россия сейчас терпит военные неудачи, почему на Западе все еще говорят о том, что у нее бесконечное время и неисчерпаемые запасы человеческих и других ресурсов?

Вы правы. Россия сейчас ведет две войны. Она борется за победу на поле боя и одновременно за победу в информационной войне. Даже если он (Путин – 24 Канал) не победит на поле боя, то в реальном мире у него все еще есть очень мощные пропагандистские средства, с помощью которых он может распространять нарративы о неизбежной победе и украинских потерях.

Во многих частях мира, в частности в Южной Азии и Европе, все еще есть люди, которые в это верят. Даже в Северной Америке и в моей стране есть люди, готовые верить в эту ложь, потому что это соответствует их мировоззрению. Но это все ложь. Путин не побеждает, и в этом году ситуация будет только ухудшаться.

Почему Абрамович встречался с Зеленским?

Российский олигарх Роман Абрамович приезжал в Киев на встречу с президентом Зеленским. Он неоднократно предлагал себя в качестве посредника между Киевом и Москвой, передавая сообщения между двумя сторонами. О чем свидетельствует его визит? Означает ли это, что Путин очень хочет узнать, как президент Зеленский оценивает эту ситуацию?

Прежде всего, трудно поверить, что он мог приехать в Украину без одобрения президента Путина. Он не мог просто так решить, что поедет в Украину. Очевидно, что это лишь один из неформальных каналов, которые Путин и его режим используют, чтобы выяснить позицию президента Зеленского и его правительства относительно дальнейших шагов в переговорах о прекращении огня.

Обе стороны знают, что Трамп сейчас занят на Ближнем Востоке, поэтому им придется продолжать без американцев. Сейчас главный вопрос – кто именно будет участвовать в мирных переговорах и какая страна выступит посредником. Это важная часть этих переговоров.

Если Россия сейчас ищет эти неформальные каналы, то, возможно, ситуация движется к какому-то разрешению? Возможно, не к финалу, а к началу конца?

Это было бы замечательно, и, думаю, каждый украинец хочет мира. Но многие опросы в Украине показывают, что украинцы не принимают мир любой ценой, особенно если им придется пойти на значительные уступки России.

Россия все еще опасна. Для Путина война идет не очень хорошо, но он, как и раньше, способен проводить масштабные воздушные бомбардировки украинских городов и убивать украинских граждан. У него остаются войска, которые пытаются захватить территорию, поэтому он все еще очень опасен. Его нужно воспринимать серьезно, даже если война для него идет не очень хорошо.

Как украинская баллистика повлияет на ход войны?

Украина сейчас активно развивает собственный потенциал баллистических ракет. Есть сообщения о ракете FP-7, которая уже имеет дальность полета около 100 километров и потенциально может достигать 150 километров. Дальнобойная ракета FP-9, по данным, способна поражать цели на расстоянии до 150 километров. Если у Украины появятся собственные баллистические ракеты, как это изменит ход войны? Смогут ли они частично заменить системы ATACMS и дать Украине больше возможностей для оказания серьезного давления на Россию?

Прежде всего, такие ракеты дают возможность наносить удары по России. От них гораздо сложнее защищаться. Защита от дронов и крылатых ракет – это одно, но, как Украина уже убедилась за 4,5 года, защита от баллистических ракет – гораздо более сложный и технологичный вызов.

Новые баллистические ракеты – это ступенька к значительно более дальнобойным ракетам. Если посмотреть на такие страны, как Индия, Пакистан, Иран или США, большинство из них начинали с баллистики малой дальности, а затем совершенствовали ее до более дальнобойных ракет. Эти ракеты обеспечивают Украине потенциал для ударов, которые имеют существенно большую дальность.

Кто может стать посредником в переговорах?

Как вы считаете, может ли Китай впоследствии стать полноценным участником переговоров между Украиной и Россией? Если да, то выступит ли Пекин в роли настоящего посредника или как сила, преследующая только собственные интересы?

В целом это возможно, но все зависит от того, согласятся ли на это Путин и Зеленский. Китай иногда заявлял о готовности выступить посредником, но никто не питает иллюзий относительно того, кто является главным союзником России в этой войне. Это — Китай. Поэтому украинская власть будет принимать это во внимание.

Но есть и другие страны, кроме Китая, например, Турция, которые могли бы выступить в роли посредника. Европа четко заявила, что хочет участвовать в переговорах. Она должна быть частью переговорного процесса. Посмотрим, кто станет ключевыми сторонами в переговорном процессе.

Сейчас президент США больше не хочет вести переговоры с Россией. Также Европа, в лице Каи Каллас, заявила, что не хочет вести переговоры с Москвой. Это очень серьезное изменение. Будут ли люди в будущем помнить, что с Россией нельзя вести переговоры, поскольку это террористическое государство, или люди со временем об этом забудут?

Думаю, люди это забудут, ведь они уже много раз забывали, как договаривались с Россией, а та просто обманывала и не выполняла соглашений. Россия отказалась от каждого соглашения за последние полвека и, вероятно, откажется и от этого.

Я уверен, что президент Зеленский на самом деле не хочет разговаривать с Путиным, он понимает: если это будет на пользу Украине и украинскому народу, он пойдет на это и примет участие в переговорах, чтобы достичь для Украины прочного и справедливого мира.