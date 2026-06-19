Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Які ворожі об'єкти уразили військові?

За словами військових, уражені мости ворог використовував для забезпечення військових перевезень та постачання російської окупаційної армії.

Також Сили оборони уразили район зосередження озброєння та військової техніки противника в районі Сєвєродонецька на Луганщині та склад паливо-мастильних матеріалів в Маріуполі.

Окрім цього, під ударом опинилися пункти управління БпЛА окупантів в районах Покровська, Воскресенки та Сіверська Донецької області, Новоіванівки на Запоріжжі, а також Маліївки на Дніпропетровщині.

Підтверджено ураження 18 червня 2026 року комплексної установки переробки нафти, трьох резервуарів РВС-10000 та одного резервуара РВС-30000 на території Московського НПЗ,

– додали в Генштабі ЗСУ.

Як повідомляють військові, внаслідок удару підприємство припинило переробку нафти на невизначений термін.

Бійці наголосили, що Сили оборони України продовжать системні заходи з ураження до повного припинення збройної агресії Росії проти України.

До слова, Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що атака по Москві викликала бунт серед росіян. Зокрема, російські мілблогери у своїх дописах заявляють, що українські сили змогли завдати значної шкоди, попри наявність у Москві потужних систем ППО.

Частина авторів також різко критикує російські державні медіа за спроби применшити наслідки ударів – мовляв, офіційні повідомлення не відображають справжньої ситуації.