18 червня на засіданні "Рамштайн" Володимир Зеленський повідомив, що Росія втрачає щонайменше 30 тисяч військових убитими та важкопораненими щомісяця.
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Скільки російських військових разом із технікою знищено з першого дня війни?
За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 19 червня 2026 рік Росія втратила:
- особового складу – близько 1 389 420 (+1 370) осіб;
- танків – 12 040 (+2);
- бойових броньованих машин – 24 783 (+4);
- артилерійських систем – 44 298 (+58);
- РСЗВ – 1 881 (+4);
- засоби ППО – 1 432 (+1);
- літаків – 436 (+0);
- гелікоптерів – 353 (+0);
- наземних робототехнічних комплексів – 1 688 (+4);
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 359 557 (+1 968);
- крилаті ракети – 4 787 (+4);
- кораблі / катери – 33 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 108 866 (+441);
- спеціальна техніка – 4 309 (+3).
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Втрати росіян у війні станом на 19 червня 2026 рік / Фото Генштаб
До слова, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що ту кількість людей, які росіяни втратили в Афганістані у 1980-х за 10 років, вони тепер втрачають за 3 тижні. "Те, що Америка мала за кількістю втрат у В'єтнамі за 15 років, Росія втрачає ці цифри в Україні зараз за 5 тижнів", – додав генсек.
В Альянсі наголосили, що від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 1,4 мільйона військових. Водночас у Кремлі не відмовляються від своїх цілей, а бойові дії залишаються інтенсивними.
Там зазначили, що темпи просування російських військ знизилися, а ознак підготовки до масштабного наступу найближчим часом немає. Найзапекліші бої тривають на Покровському напрямку та в районі Костянтинівки. Також у НАТО звернули увагу, що українську логістику ускладнює активне застосування росіянами дронів.