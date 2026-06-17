Про це він заявив під час брифінгу у Брюсселі, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також На росіян чекає важке літо: військовий оглядач спрогнозував, що доведеться робити ворогу

Що Рютте сказав про втрати росіян?

Генеральний секретар Альянсу підкреслив, що ситуація на фронті останніми місяцями змінилася на користь України. Темпи просування російських військ суттєво сповільнилися. Він сказав, що лінія фронту стала стабільнішою, а просування окупантів зупинено більше, ніж два-три місяці тому.

Генсек НАТО відзначив, що окупанти перебувають у складному становищі. Причина цього – кількість втрат, які їм завдають українські Сили оборони. Він розповів, що країна-агресорка щомісяця втрачає по 30 – 35 тисяч військових пораненими та вбитими.

Це справді приголомшливо, тому що те, що росіяни втратили в Афганістані у 1980-х за 10 років вони тепер втрачають за 3 тижні. Те, що Америка мала за кількістю втрат у В'єтнамі за 15 років, за 5 тижнів зараз Росія втрачає ці цифри в Україні,

– заявив Марк Рютте.

Він відзначив, що зараз в України ситуація краще. Проте, генсек НАТО підкреслив, що всі хочуть, щоб війна закінчилась якомога скоріше.

Рютте висловив сподівання, що якомога скоріше вдасться прийти до мирної угоди, проте зауважив, що "для танго потрібні двоє". Він додав, що президент України готовий сісти за стіл переговорів, на відміну від російського диктатора.

Я завжди позитивно ставився до позиції США, бо думаю що лише Сполучені Штати здатні розблокувати ситуацію,

– сказав Марк Рютте.

Генсек Альянсу наголосив на ролі американського президента у спробах припинення російсько-української війни й підкреслив, що повністю підтримує американського президента у цих намаганнях. Він заявив, що Трамп зі своєю адміністрацією докладають багато зусиль для припинення цієї жахливої війни.

Заяви Трампа про російсько-українську війну

Президент США заявив, що Росія має погодитися на укладення мирної угоди. Він також закцентував увагу на кількості втрат росіян.

В той же день німецька журналістка розповіла, що Трамп визнав, що Путін зараз у слабшій позиції, ніж раніше. Про це президент США сказав після зустрічі із європейцями.