Об этом он заявил во время брифинга в Брюсселе, сообщает "24 Канал".

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Что Рютте сказал о потерях россиян?

Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что ситуация на фронте в последние месяцы изменилась в пользу Украины. Темпы продвижения российских войск существенно замедлились. Он сказал, что линия фронта стала более стабильной, а продвижение оккупантов остановлено уже более двух-трех месяцев назад.

Генсек НАТО отметил, что оккупанты находятся в сложном положении. Причина этого — количество потерь, которые им наносят украинские Силы обороны. Он рассказал, что страна-агрессор ежемесячно теряет по 30–35 тысяч военных, раненых и убитых.

Это действительно ошеломляет, ведь то, что россияне потеряли в Афганистане в 1980-х за 10 лет, они теперь теряют за 3 недели. То, что Америка понесла по количеству потерь во Вьетнаме за 15 лет, за 5 недель сейчас Россия теряет в Украине,

– заявил Марк Рютте.

Он отметил, что сейчас в Украине ситуация улучшилась. Однако генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что все хотят, чтобы война закончилась как можно скорее.

Рютте выразил надежду, что как можно скорее удастся прийти к мирному соглашению, однако заметил, что "для танго нужны двое". Он добавил, что президент Украины готов сесть за стол переговоров, в отличие от российского диктатора.

Я всегда положительно относился к позиции США, потому что считаю, что только Соединённые Штаты способны разблокировать ситуацию,

– сказал Марк Рютте.

Генеральный секретарь Альянса подчеркнул роль американского президента в попытках прекращения российско-украинской войны и отметил, что полностью поддерживает американского президента в этих усилиях. Он заявил, что Трамп со своей администрацией прилагают большие усилия для прекращения этой ужасной войны.

Заявления Трампа о российско-украинской войне

Президент США заявил, что Россия должна согласиться на заключение мирного соглашения. Он также акцентировал внимание на количестве потерь россиян.

В тот же день немецкая журналистка рассказала, что Трамп признал, что Путин сейчас находится в более слабой позиции, чем раньше. Об этом президент США сказал после встречи с европейцами.