Об этом в разговоре с 24 Каналом заявил военный обозреватель Иван Тимочко, отметив, что интенсивные боевые действия развернутся сейчас за Константиновскую, Покровско-Мирноградскую и Лиманскую агломерации.

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Радиус поражения увеличится: как Россия попытается спасти логистику?

Враг будет стремиться удержаться на юге Украины, но там бои, как предположил военный обозреватель, будут постепенно затихать. Он дал осторожную оценку, что Россия не сможет нарастить там военный потенциал, хотя имела планы расширить оккупированную часть Украины.

Россияне будут пытаться удержаться там до последнего, даже если у них будет отрезана логистика. За все время полномасштабной войны с противником мы видели, что он стремился удержаться ценой любых жертв там, где другие армии просто сочли бы нецелесообразным находиться,

– заявил Тимочко.

Подробнее о тактике врага этим летом: смотрите в видео

Военный обозреватель прогнозирует, что в летний период изменится в большей степени технологическая составляющая войны. По его словам, будут нарастать удары беспилотниками, СОУ будут пытаться расширить зону поражения в пределах малого радиуса действия (500 километров). Учитывая, что у Украины увеличивается парк авиации, можно предположить, что и в воздушном пространстве такой радиус поражения будет расширяться.

Интенсивность наращивания наших ударов от "нуля" до 200 километров точно будет расти. Противник будет пытаться адаптироваться. Думаю, сейчас он постарается по максимуму реквизировать у крупных корпораций в глубине России грузовой транспорт, чтобы попытаться количественно компенсировать потери, которые будет нести. Это повлияет на общую российскую логистику,

– констатировал Тимочко.

Военный обозреватель также высказал предположение, что российская армия попытается подтянуть штурмовую авиацию для прикрытия дорог, оказавшихся под прицелом украинских дронов. Ведь сейчас одна из целей СОУ – перерезать врагу логистику.

Ранее все попытки оккупантов рассредоточить логистические пути, задействовать средства РЭБ и антидроновые системы, маскировать свою технику не принесли результата, беспилотники Сил обороны продолжают эффективно наносить удары. В отчете за сутки по состоянию на 14 июня Генштаб сообщил, что было уничтожено более 400 единиц военного автотранспорта противника.

К слову, ранее майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук подчеркнул, что системные удары Сил обороны Украины по логистическим маршрутам врага, в частности в Крыму, приводят к серьезным проблемам у противника в контексте снабжения необходимым своих войск в том числе на Запорожском направлении.

А вот исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло высказал мнение, что на 100% перерезать логистику врага не удастся, ведь есть объездные дороги. Кроме того, россияне на период войны предусмотрели железнодорожную логистику. Он прогнозирует, что враг попытается воспользоваться этим, пока Силы обороны будут переориентировать свои удары, чтобы поразить оккупантов и на альтернативных маршрутах.