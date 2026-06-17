Журналистка немецкого DW Микаэла Кефнер в своих социальных сетях рассказала о результатах беседы Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

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Что говорят на саммите "Большой семерки"?

По словам Кефнер, президент Соединенных Штатов осознает, что российский диктатор находится в затруднительном положении.

Мне сказали, что Трамп выслушал и признал, что Путин сейчас находится в более слабой позиции, чем раньше, во время обмена мнениями G7 по Украине,

– заявила журналистка.

Также она сообщила, что сразу после пленарного заседания с президентом США Владимир Зеленский провел беседу с Фридрихом Мерцем. Канцлер Германии сказал, что видит открытие окна возможностей.

Однако оба политика проигнорировали вопрос журналистки о выделении дополнительных ракет Patriot.

Трамп на саммите G7

Владимир Зеленский и Дональд Трамп 16 июня провели три встречи в кулуарах саммита G7 во французском городе Эвиан-ле-Бен. Лидеры обсудили вопрос о завершении войны в Украине, а также о том, как заставить Россию пойти на мирное соглашение.

Двое дипломатов рассказали, что во время встречи Зеленский показал американскому президенту фотографии последствий российского удара 15 июня по Киево-Печерской Лавре. Один из них отметил, что демонстрация фотографий была "психологически" удачным шагом со стороны президента Украины.