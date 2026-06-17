Журналістка німецького DW Мікаела Кефнер у власних соцмережах розповіла про результати розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом.

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Що кажуть на саміті "Великої сімки"?

За словами Кефнер, президент Сполучених Штатів усвідомлює, що російський диктатор перебуває у скрутному становищі.

Мені сказали, що Трамп вислухав і визнав, що Путін зараз у слабшій позиції, ніж раніше, під час обміну думками G7 щодо України,

– заявила журналістка.

Також вона повідомила, що одразу після повної сесії з президентом США, Володимир Зеленський провів розмову з Фрідріхом Мерцом. Канцлер Німеччини сказав, що бачить відкриття вікна можливостей.

Проте обидва політики проігнорували запитання журналістки про виділення додаткових ракет Patriot.

Трамп на саміті G7

Володимир Зеленський та Дональд Трамп 16 червня провели три зустрічі на полях саміту G7 у французькому місті Евіан-ле-Бен. Лідери обговорили питання завершення війни в Україні, а також те, як змусити Росію піти на угоду про мир.

Двоє дипломатів розповіли, що під час зустрічі Зеленський показав американському президенту фотографії наслідків російської атаки 15 червня по Києво-Печерській Лаврі. Один з них зазначив, що демонстрація фото була "психологічно" хорошим кроком від президента України.