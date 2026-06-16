Деталями розмови американського та українського лідерів поділився Reuters.

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Як Трамп відреагував на фото Лаври?

Двоє дипломатів розповіли, що під час зустрічі Зеленський показав американському президенту фотографії наслідків російської атаки 15 червня по Києву. Мова йде про Києво-Печерську Лавру, яку росіяни пошкодили дроном.

Трамп висловив несхвалення російського удара, розповів один з європейських дипломатів, а інший зазначив, що демонстрація фото була "психологічно" хорошим кроком від Зеленського.

Вони також відзначили, що тон зустрічі був конструктивним. Після розмови з українським президентом Трамп пообіцяв журналістам зробити все можливе для завершення війни.



Києво-Печерська Лавра зазнала пошкоджень внаслідок російської атаки / Фото з соцмереж Володимира Зеленського

Як пройшла розмова Зеленського з Трампом

Президент України розкрив перші подробиці розмови з Дональдом Трампом під час саміту G7 у Франції. Зокрема, Київ сподівається отримати ліцензії на виробництво антибалістичних систем та ракет від США.

Також стало відомо, що президенти України та США, за словами Зеленського, "непогано поговорили". Зазначається, що позиція Дональда Трампа наразі більш прихильна до нашої країни, ніж була раніше.