Ексспівробітник СБУ Іван Ступак озвучив 24 Каналу думку, що це дуже важливо. Однак є багато нюансів, тому це може зайняти мінімум пів року.

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Скільки часу потрібно?

Іван Ступак зазначив, що це правильна стратегія. Очевидно, ліцензії не будуть безкоштовними. Україна або загалом країни Західної Європи платитимуть американцям за користування цією ліцензією. Можливо, це буде фіксована сума на рік або відсоток від виготовлених ракет.

Однак постає питання, скільки часу це займе. Усі ракети до Patriot дуже технологічні. Там величезна кількість мікроелектроніки, технологічних елементів. Ракета коштує майже 3,8 мільйона доларів. Вони виготовляються на дуже технологічному обладнанні на Mitsubishi Heavy Industries у Японії.

Зокрема, знайти підприємство, яке буде виготовляти ракети до Patriot. Зрозуміло, що воно буде розташоване не в Україні. Потрібно вирішити, чи це підприємство буде будуватися з нуля, чи на основі якогось і так далі.

Треба передати технології, креслення. Потрібно, щоб люди приїхали, розповіли, з якого боку починати складання цих ракет. Необхідна серія конвеєрів. Їх треба або виготовити спеціально під це виробництво, або привезти, наприклад, з Японії, те, що вже не використовується. Потрібно привезти, закупити комплектуючі, почати робити,

– пояснив ексспівробітник СБУ.

За його словами, американці заберуть певну частину таємних технологій і спробують замінити їх. Буде така ж функція, але трішки простіше, дешевше. Можливо, на усе це потрібно буде мінімум пів року.

Ступак про ліцензії на антибалістичні ракети: дивіться відео

Розмова Трампа і Зеленського: що відомо?

У вівторок, 16 червня, Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом. Зустріч відбулась під час саміту G7 у Франції. Джерела повідомляють, що лідери "непогано поговорили", а американський президент налаштований активно доєднатись заради просування дипломатії з Росією. Зазначається, що позиція Трампа наразі краща, ніж була раніше, а нові зустрічі між сторонами ще попереду.

У Зеленського вперше прокоментували переговори із Трампом. Радник Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що зустріч відбувається на тлі того, що Україна наразі перебуває у набагато вигіднішій позиції, ніж Росія. На його думку, це означає, що Києву вдається доносити до Вашингтона інформацію щодо переваг, які нині має українська сторона у війні, тому вибір США очевидний.