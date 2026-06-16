Радник Офісу Президента Михайло Подоляк у розмові з 24 Каналом наголосив, завдяки чому стала можливою зустріч президентів України та США. Він підкреслив важливість для Києва транслювати свою позицію напряму Вашингтону.

Важливо Трамп зустрівся із Зеленським: як пройшла зустріч

На яких умовах має закінчитися війна в Україні?

Подоляк наголосив, що під час врегулювання ситуації на Близькому Сході США усвідомили, що без союзників їм не вдасться втримати своє глобальне домінування у світі. Тому вони повертаються до конструктивних відносин з Європою та Україною.

Водночас Україна впродовж останнього року, незалежно від риторики і дій американських колег, які обрали модель м'якої дипломатії щодо Росії, продовжувала вважати США своїм партнером. Київ був готовий, за його словами, збільшити обсяги комунікації і, зокрема, допомогти Вашингтону дійсно домінувати.

"Тому це непогані сигнали. Водночас потрібно закінчити війну в Україні, і зробити це можна двома шляхами. Або віддавши щось Росії, але це призведе до краху глобальної системи взаємин. Або примусити її до закінчення війни на певних умовах. Тоді це стане поштовхом до формування нового глобального світопорядку, і в його межах Україна може посісти своє місце, а Сполучені Штати, Китай та інші країни переосмислять свої місця у новому світі", – зауважив він.

Завдяки чому відбулась зустріч Зеленського та Трампа: дивіться відео

Зустріч Зеленського та Трампа відбувається на тлі того, що Україна наразі перебуває у набагато вигіднішій позиції, ніж Росія. І це означає, на думку радника Офісу Президента, що Києву вдається доносити до Вашингтона інформацію щодо переваг, які нині має українська сторона у війні.

Варто знати. Володимир Зеленський після багатосторонньої зустрічі з лідерами країн G7 наголосив, що під час переговорів були визначені чіткі пріоритети. Йдеться про нарощування обсягів зенітних ракет, надання ліцензій на їхнє виробництво, формування пакета зимової підтримки України, а також посилення тиску на Росію. За словами президента, США мають намір забезпечити backstop для реалізації цих напрямів.

На відміну від Володимира Путіна, який не має доступу до об'єктивної інформації і тому з ним дуже складно домовлятися, Україна використовує факти. Саме ці факти вона, як відзначив радник ОПУ, передає Сполученим Штатам.

Тому тут вибір США очевидний. Ці факти дають Україні спроможність отримати репутаційний капітал, зокрема, для Сполучених Штатів,

– наголосив Михайло Подоляк.

Водночас Росія, продовжив він, навпаки, у співпраці з американцями використовує фейки, які є елементом примітивної російської пропаганди. І, відповідно, це б'є по репутації Сполучених Штатів, зокрема, Дональда Трампа.

Що відомо про зустріч Зеленського та Трампа?

Під час саміту G7 у Франції президент України провів розмову з Дональдом Трампом. Він прокоментував її, зазначивши, що "завжди важливо координувати позиції". На зустрічі також були присутні секретар РНБО України Рустем Умєров та держсекретар США Марко Рубіо.

За даними джерела 24 Каналу, спілкування лідерів України та США було доволі конструктивним. Дональд Трамп, як повідомляє джерело, буцімто налаштований активніше брати участь у просуванні дипломатичних контактів із Москвою. Також позиція президента США щодо цього питання сьогодні є сильнішою, ніж раніше.