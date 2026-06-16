Советник Офиса Президента Михаил Подоляк в беседе с 24 Каналом рассказал, благодаря чему стала возможной встреча президентов Украины и США. Он подчеркнул, насколько важно для Киева доносить свою позицию напрямую до Вашингтона.

Важно Трамп встретился с Зеленским: как прошла встреча

На каких условиях должна закончиться война в Украине?

Подоляк отметил, что во время урегулирования ситуации на Ближнем Востоке США осознали, что без союзников им не удастся удержать свое глобальное доминирование в мире. Поэтому они возвращаются к конструктивным отношениям с Европой и Украиной.

В то же время Украина в течение последнего года, независимо от риторики и действий американских коллег, которые выбрали модель мягкой дипломатии в отношении России, продолжала считать США своим партнером. Киев был готов, по его словам, увеличить объемы коммуникации и, в частности, помочь Вашингтону действительно доминировать.

"Поэтому это неплохие сигналы. В то же время нужно закончить войну в Украине, и сделать это можно двумя путями. Либо уступив что-то России, но это приведет к краху глобальной системы взаимоотношений. Либо заставив ее закончить войну на определенных условиях. Тогда это станет толчком к формированию нового глобального миропорядка, и в его рамках Украина может занять свое место, а Соединенные Штаты, Китай и другие страны переосмыслят свои места в новом мире", – отметил он.

Благодаря чему состоялась встреча Зеленского и Трампа: смотрите видео

Встреча Зеленского и Трампа происходит на фоне того, что Украина сейчас находится в гораздо более выгодной позиции, чем Россия. И это означает, по мнению советника Офиса Президента, что Киеву удается донести до Вашингтона информацию о преимуществах, которые сейчас имеет украинская сторона в войне.

Стоит знать. Владимир Зеленский после многосторонней встречи с лидерами стран G7 подчеркнул, что в ходе переговоров были определены четкие приоритеты. Речь идет о наращивании объемов зенитных ракет, предоставлении лицензий на их производство, формировании пакета зимней поддержки Украины, а также усилении давления на Россию. По словам президента, США намерены обеспечить backstop для реализации этих направлений.

В отличие от Владимира Путина, который не имеет доступа к объективной информации и поэтому с ним очень сложно договариваться, Украина использует факты. Именно эти факты она, как отметил советник ОПУ, передает Соединенным Штатам.

Поэтому здесь выбор США очевиден. Эти факты дают Украине возможность получить репутационный капитал, в частности, для Соединенных Штатов,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

В то же время Россия, продолжил он, наоборот, в сотрудничестве с американцами использует фейки, которые являются элементом примитивной российской пропаганды. И, соответственно, это бьет по репутации Соединенных Штатов, в частности, Дональда Трампа.

Что известно о встрече Зеленского и Трампа?

Во время саммита G7 во Франции президент Украины провел беседу с Дональдом Трампом. Он прокомментировал ее, отметив, что "всегда важно координировать позиции". На встрече также присутствовали секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и госсекретарь США Марко Рубио.

По данным источника 24 Канала, общение лидеров Украины и США было довольно конструктивным. Дональд Трамп, как сообщает источник, якобы настроен более активно участвовать в продвижении дипломатических контактов с Москвой. Также позиция президента США по этому вопросу сегодня является более жесткой, чем ранее.