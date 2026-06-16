Об этом он рассказал в комментарии для журналистов, передает "24 Канал".

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Как прошли переговоры?

Прежде всего глава государства подчеркнул, что все страны-участницы саммита осудили массированный удар России по Украине, который произошел накануне, 15 июня. Зеленский заверил, что союзники демонстрируют непоколебимую поддержку Украины.

Все считают, что в любом случае нужно остановить войну. Это логично,

– подчеркнул Зеленский.

При этом он добавил, что партнеры не видят такого желания со стороны России. "Прежде всего Путин не хочет заканчивать, но его нужно заставить", – сказал президент.

В своем телеграм-канале он написал, что приоритеты определены четко: наращивание объемов зенитных ракет и передача лицензий на их производство, формирование пакета зимней поддержки, а также усиление давления на Россию.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что США готовы обеспечить backstop для реализации этих направлений.

Ключевое – чтобы все обсужденное было реализовано. Россия должна осознать, что ее война никогда не станет нормой,

– отметил он.

Владимир Зеленский пообещал позже предоставить более подробную информацию об обсуждении укрепления обороноспособности Украины. При этом он отметил, что обсуждал с Трампом возможность получения лицензий на производство противобаллистических систем.

Со своей стороны, президент Франции Эммануэль Макрон поднял вопрос о пакете энергетической помощи. По словам Зеленского, страны выразили готовность оказать такую ​​поддержку, особенно в случае обострения ситуации зимой.

Франция также согласилась восстановить саркофаг в Чернобыле, поврежденный в результате терактов. При этом Швейцария готова присоединиться к реставрации Киево-Печерской лавры.

Президент Украины также заявил, что вся "семерка" поддерживает путь Украины в ЕС. Кроме того, сотрудничество с Украиной в рамках соглашения по беспилотникам продолжится. "Все признают наше лидерство в поддержке Ближнего Востока", – отметил Зеленский и объявил о подобном соглашении с Канадой.

В то же время глава государства отметил эффективность так называемых долгосрочных санкций против Украины.

У них (русских, – 24 канал) большие проблемы,

– подчеркнул Зеленский.

Важно также, что президент Трамп выразил уверенность в том, что Россия в конечном итоге пойдет на уступки и подпишет мирное соглашение с Украиной. По его словам, России необходимо вести переговоры о мире, поскольку и она, и Украина понесли значительные потери. Он также заявил, что только за последний месяц стороны вместе потеряли около 35 тысяч солдат, назвав ситуацию "абсолютным безумием".