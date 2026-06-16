Про це він розповів у коментарі для журналістів, передає 24 Канал.

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Як пройшли перемовини на саміті?

Насамперед глава держави наголосив, що всі країни-учасниці саміту засудили масований удар Росії по Україні, що відбувся напередодні, 15 червня. Зеленський запевнив, що союзники демонструють непохитну підтримку України.

Усі вважають, що в будь-якому разі треба зупиняти війну. Це логічно,

– наголосив Зеленський.

При цьому він додав, що з партнери не бачать цього бажання з боку Росії. "Передусім Путін не хоче закінчувати, але треба змусити його", – сказав президент.

У своєму телеграм-каналі він написав, що пріоритети визначені чітко: нарощування обсягів зенітних ракет і передача ліцензій на їхнє виробництво, формування пакета зимової підтримки, а також посилення тиску на Росію.

Окремо Зеленський підкреслив, що США готові забезпечити backstop для реалізації цих напрямів.

Ключове – щоб усе обговорене було реалізовано. Росія має усвідомити, що її війна ніколи не стане нормою,

– зазначив він.

Володимир Зеленський пообіцяв згодом надати більше деталей щодо обговорення питань посилення захисту України. Водночас він зазначив, що обговорював із Трампом можливість отримання ліцензій на виробництво антибалістичних систем.

Зі свого боку президент Франції Еммануель Макрон порушив питання енергетичного пакета допомоги. За словами Зеленського, країни висловили готовність надати таку підтримку, особливо на випадок загострення ситуації взимку.

Також Франція погодилася відбудувати пошкоджений унаслідок атак саркофаг у Чорнобилі. При цьому до відновлення Києво-Печерської лаври готова доєднатися Швейцарія.

Президент України повідомив і про те, що вся "сімка" підтримує шлях України до ЄС. Триватиме, до того ж, співпраця з Україною в рамках Drone Deal. "Усі визнають наше лідерство в підтримці Близького Сходу", – зазначив Зеленський і анонсував таку угоду з Канадою.

Разом із тим, глава держави відзначив ефективність так званих далекобійних санкцій України.

У них (у росіян, – 24 Канал) великі проблеми,

– наголосив Зеленський.

Важливо й те, що президент Трамп висловив переконання, що Росія зрештою піде на поступки та підпише мирну угоду з Україною. За його словами, Росії необхідно домовлятися про мир, оскільки і вона, і Україна зазнали значних втрат. Він також заявив, що лише за минулий місяць сторони разом втратили близько 35 тисяч військових, назвавши ситуацію "абсолютним божевіллям".