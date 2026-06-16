Про це американський лідер повідомив під час двосторонньої зустрічі з еміром Катару.

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Президент Трамп переконаний, що Росія піде на поступки та укладе мирну угоду з Україною.

Послухайте, Росія має укласти угоду. Росія втратила величезну кількість людей, як і Україна. Минулого місяця вони втратили 35 000 солдатів між собою. [...] Те, що там відбувається, просто божевілля,

– сказав президент США.

За словами Трампа, аналогічний меседж він озвучив і Володимиру Путіну під час телефонної розмови, яка відбулась 14 червня.

Зауважимо, що такі заяви американського політика можуть свідчити про можливу зміну підходу Вашингтона, який раніше вважав, що тиск на Україну є одним із інструментів досягнення поступок у війні та досягнення перемир'я.

Разом із тим Трамп повідомив, що провів "гарну зустріч" із Зеленським на полях саміту G7. Він додав, що планує ще одну зустріч із українським лідером пізніше у вівторок, 16 червня.