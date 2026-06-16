Про це повідомляє Kyiv Independent з посиланням на джерела.

Дивіться також У Франції триває саміт G7, Зеленський вже прибув: головне про подію, заяви лідерів

Що відомо про зустріч лідерів?

Відповідна розмова стала першою особистою зустріччю Володимира Зеленського та Дональда Трампа за майже чотири місяці. Утім, станом на зараз подробиці та конкретні результати переговорів наразі не розголошують.

Після зустрічі обидва лідери продовжили участь у двосторонніх переговорах з керівниками інших держав, які прибули на саміт. Нагадаємо, з 15 по 17 червня у Евіан-ле-Бені проходить 52-й саміт країн G7 під головуванням Франції.

Видання зауважує, що зустріч відбулася на тлі посилення тиску України на президента Росії Володимира Путіна щодо проведення прямих переговорів із Зеленським, яка може стати першою з початку повномасштабної війни.

До речі, український президент особисто повідомив про початок зустрічей на саміті G7 у Франції. За його словами, пріоритетами обговорень залишаються питання посилення протиповітряної оборони, а також тиск на Росію.

Графік на день серйозний. Головне – посилити ППО для України та підштовхнути дипломатію, щоб Росія завершила свою війну. Мир потрібен,

– написав він.

Зустріч з Еммануелем Макроном: дивіться відео

До речі, після низки закликів Володимира Зеленського до особистої зустрічі з Володимиром Путіним у Кремлі нарешті відреагували на таку пропозицію. Там заявили, що приймуть українського президента виключно у Москві.