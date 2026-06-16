Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на источники.

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Что известно о встрече лидеров?

Эта беседа стала первой личной встречей Владимира Зеленского и Дональда Трампа за почти четыре месяца. Однако на данный момент подробности и конкретные результаты переговоров пока не разглашаются.

После встречи оба лидера продолжили участие в двусторонних переговорах с главами других государств, прибывших на саммит. Напомним, с 15 по 17 июня в Эвиан-ле-Бен проходит 52-й саммит стран G7 под председательством Франции.

Издание отмечает, что встреча состоялась на фоне усиления давления Украины на президента России Владимира Путина с целью проведения прямых переговоров с Зеленским, которые могут стать первыми с начала полномасштабной войны.

Кстати, президент Украины лично сообщил о начале встреч на саммите G7 во Франции. По его словам, приоритетами обсуждений остаются вопросы укрепления противовоздушной обороны, а также давление на Россию.

График на день серьезный. Главное – усилить ПВО для Украины и подтолкнуть дипломатию, чтобы Россия завершила свою войну. Мир нужен,

– написал он.

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Кстати, после ряда призывов Владимира Зеленского к личной встрече с Владимиром Путиным в Кремле наконец отреагировали на это предложение. Там заявили, что примут украинского президента исключительно в Москве.