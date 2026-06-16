Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

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Как в Кремле ответили на инициативу Зеленского?

В Кремле наконец отреагировали на предложение Зеленского о встрече с российским диктатором Путиным в кулуарах саммита G7 во Франции.

Если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, собственно, киевскому режиму прекрасно известно о чем, то он всегда может приехать в Москву, где его примут,

– уточнил Песков.

В то же время он утверждает, что официальных предложений о встрече Путина и Зеленского во время саммита G7 российская сторона не получала.

Также Песков подчеркнул отсутствие официальных каналов связи между Москвой и Киевом. Кроме того, по его словам, точные сроки возможного визита Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Россию пока не определены.