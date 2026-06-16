Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Експерти зазначають, що Україна зберігає готовність до переговорів на найвищому рівні з Росією, тоді як позиція Кремля, на їхню думку, залишається жорсткою та спрямованою на досягнення максималістських військових цілей без ознак готовності до компромісу.

За словами Зеленського, США та європейські партнери погодилися на можливість запросити Володимира Путіна на саміт. За даними Reuters, українська сторона передала відповідні пропозиції безпосередньо російським представникам, однак чіткої відповіді наразі не отримала.

Аналітики зазначають, що остання ініціатива щодо зустрічі з Путіним стала продовженням серії пропозицій Києва про прямі переговори, які лунали протягом останніх тижнів. Зокрема, йшлося про відкритий лист із пропозицією зустрічі на рівні лідерів, однак російська сторона згодом відмовилася від цього формату.

У ISW переконані, що Кремль готовий говорити про завершення війни виключно за сценарієм, який передбачає капітуляцію України перед її максималістськими військовими та політичними вимогами.

Зокрема, днями міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль нібито залишається прихильним до домовленостей, які США та Росія, за його словами, досягли під час саміту на Алясці в серпні 2025 року. Він також стверджував, що Європейський Союз і Велика Британія начебто перешкоджають виконанню домовленостей, досягнутих в Анкориджі.

ISW продовжує оцінювати, що Кремль використовує відсутність публічних домовленостей на саміті на Алясці, щоб хибно зобразити Росію як охочого переговірника,

– підсумовують аналітики.

Зауважимо, що 14 червня Путін привітав Трампа із днем народження й зробив заяву про Україну. Мовляв, "жодні спроби Києва завдавати ударів по інфраструктурі в Росії не змінять ситуацію на полі бою". Серед іншого Путін нібито наголосив, що його зустріч із Зеленським може відбутися лише у Москві.