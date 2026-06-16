Об этом говорится в отчете Института по изучению войны (ISW).

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Эксперты отмечают, что Украина сохраняет готовность к переговорам на высшем уровне с Россией, тогда как позиция Кремля, по их мнению, остается жесткой и направленной на достижение максималистских военных целей без признаков готовности к компромиссу.

По словам Зеленского, США и европейские партнеры согласились на возможность пригласить Владимира Путина на саммит. По данным Reuters, украинская сторона передала соответствующие предложения непосредственно российским представителям, однако четкого ответа пока не получила.

Аналитики отмечают, что последняя инициатива по встрече с Путиным стала продолжением серии предложений Киева о прямых переговорах, которые звучали в течение последних недель. В частности, речь шла об открытом письме с предложением встречи на уровне лидеров, однако российская сторона впоследствии отказалась от этого формата.

В ISW убеждены, что Кремль готов говорить о завершении войны исключительно по сценарию, который предусматривает капитуляцию Украины перед ее максималистскими военными и политическими требованиями.

В частности, на днях министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Кремль якобы остается приверженным договоренностям, которые США и Россия, по его словам, достигли во время саммита на Аляске в августе 2025 года. Он также утверждал, что Европейский Союз и Великобритания якобы препятствуют выполнению договоренностей, достигнутых в Анкоридже.

ISW по-прежнему считает, что Кремль использует отсутствие публичных договоренностей на саммите на Аляске, чтобы ложно представить Россию как доброжелательного переговорщика,

– заключают аналитики.

Отметим, что 14 июня Путин поздравил Трампа с днем рождения и сделал заявление об Украине. Мол, "никакие попытки Киева наносить удары по инфраструктуре в России не изменят ситуацию на поле боя". Среди прочего Путин якобы подчеркнул, что его встреча с Зеленским может состояться только в Москве.