Об этом ночью 16 июня сообщили на сайте президента Украины.
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Как прошла встреча лидеров?
Зеленский во время встречи поблагодарил Швейцарию за поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения России. Он также рассказал о последствиях последнего массированного российского террора.
Сообщается, что лидеры обсудили дипломатические шаги для достижения мира и координацию с международными партнерами по этому вопросу.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Рассказал о ситуации на фронте и украинских дальнобойных санкциях. Наши мидлстрайки и дипстрайки вполне справедливо заставляют Россию ощущать последствия развязанной ею войны,
– сообщил Владимир Зеленский.
Отдельно с лидером Швейцарии рассмотрели вопрос усиления санкций против агрессора, в том числе его энергетического сектора.
Президент Украины подчеркнул, что его страна нуждается в укреплении противовоздушной обороны. Также Зеленский надеется на дальнейшую поддержку со стороны Швейцарии через Фонд поддержки энергетики Украины и финансирование закупок газа.
В заключение Владимир Зеленский пригласил Ги Пармелена в Украину с визитом.
Санкции против России: последние новости
Во время саммита G7, который в этом году проходит во Франции, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о новом пакете санкций против России. Он, прежде всего, будет ограничивать российский "теневой флот" и финансовые структуры, которые помогают Москве обходить ограничения и финансировать войну.
Также стало известно, что Великобритания и Украина заключили новое энергетическое соглашение. Так, страна-партнер направит 210 миллионов фунтов стерлингов на поддержку компании Urenco, которая будет поставлять обогащенный уран для Энергоатома.