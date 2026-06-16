Об этом ночью 16 июня сообщили на сайте президента Украины.

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Как прошла встреча лидеров?

Зеленский во время встречи поблагодарил Швейцарию за поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения России. Он также рассказал о последствиях последнего массированного российского террора.

Сообщается, что лидеры обсудили дипломатические шаги для достижения мира и координацию с международными партнерами по этому вопросу.

Рассказал о ситуации на фронте и украинских дальнобойных санкциях. Наши мидлстрайки и дипстрайки вполне справедливо заставляют Россию ощущать последствия развязанной ею войны,

– сообщил Владимир Зеленский.

Отдельно с лидером Швейцарии рассмотрели вопрос усиления санкций против агрессора, в том числе его энергетического сектора.

Президент Украины подчеркнул, что его страна нуждается в укреплении противовоздушной обороны. Также Зеленский надеется на дальнейшую поддержку со стороны Швейцарии через Фонд поддержки энергетики Украины и финансирование закупок газа.

В заключение Владимир Зеленский пригласил Ги Пармелена в Украину с визитом.

Санкции против России: последние новости

Во время саммита G7, который в этом году проходит во Франции, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о новом пакете санкций против России. Он, прежде всего, будет ограничивать российский "теневой флот" и финансовые структуры, которые помогают Москве обходить ограничения и финансировать войну.

Также стало известно, что Великобритания и Украина заключили новое энергетическое соглашение. Так, страна-партнер направит 210 миллионов фунтов стерлингов на поддержку компании Urenco, которая будет поставлять обогащенный уран для Энергоатома.