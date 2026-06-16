Про це вночі 16 червня повідомили на сайті президента України.

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Як пройшла зустріч лідерів?

Зеленський під час зустрічі подякував Швейцарії за підтримку України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Він також розповів про наслідки останнього масованого російського терору.

Повідомляється, що лідери обговорили дипломатичні кроки для досягнення миру та координацію з міжнародними партнерами щодо цього.

Розповів про ситуацію на фронті та українські далекобійні санкції. Наші мідлстрайки та дипстрайки цілком справедливо змушують Росію відчувати наслідки розв'язаної нею війни,

– повідомив Володимир Зеленський.

Окремо із лідером Швейцарії розглянули питання посилення санкцій проти агресора, а тому числі його енергетичного сектору.

Президент України наголосив, що його країна потребу посилення протиповітряної оборони. Також Зеленський сподівається на подальшу підтримку від Швейцарії через Фонд підтримки енергетики України та фінансування закупівлі газу.

Насамкінець Володимир Зеленський запросив Гі Пармелена до України з візитом.

Санкції проти Росії: останні новини

Під час саміту G7, що цьогоріч проходить у Франції, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про новий санкційний пакет проти Росії. Він насамперед буде обмежувати російський "тіньовий флот" та фінансові структури, які допомагають Москві обходити обмеження та фінансувати війну.

Також стало відомо, що Велика Британія та Україна уклали нову енергетичну угоду. Так, країна-партнер спрямує 210 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку компанії Urenco, яка постачатиме збагачений уран для Енергоатому.