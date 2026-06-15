Про це повідомив президент у зверненні до Міжурядової конференції Європейського Союзу.

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Про що повідомив президент?

Український лідер у зверненні заявив, що Київ раніше неодноразово пропонував російському президенту Володимиру Путіну провести зустріч у будь-якому місці, де можна було б ухвалити реальні рішення для завершення війни.

Утім, за його словами, російська сторона не погодилася на такий формат переговорів. Україна разом зі США та Францією обговорював можливість організації зустрічі з Росією на полях саміту G7 за участю демократичних держав.

Але, як зауважив Володимир Зеленський, Путін і досі не виявив готовності до такого діалогу. Крім того, президент розповів, що напередодні обговорив із Дональдом Трампом можливість проведення подібної зустрічі у США.

На думку українського президента, такий формат зробив би відмову Путіна від переговорів значно складнішою. Президент наголосив, що якщо російська сторона відмовиться від діалогу, тиск на Москву необхідно посилити.

Ми побачимо, що із цього вийде. Якщо Росія відмовиться і від цього шансу, буде потрібен додатковий тиск,

– сказав він.