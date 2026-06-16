Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

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Зеленський поділився світлинами із саміту G7, де відбулася його зустріч із Дональдом Трампом.

Завжди важливо координувати позиції,

– написав у дописі глава держави.

На фото також були присутні держсекретар США Марко Рубіо та секретар РНБО України Рустем Умєров.

Зеленський зустрівся із Трампом: дивіться фото

Дональд Трамп, коментуючи зустріч із Володимиром Зеленським, назвав її "дуже доброю" та загалом позитивно оцінив діалог. Водночас він додав, що планує провести ще одну двосторонню зустріч із українським президентом.