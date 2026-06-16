Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил в эфире 24 Канала, что это очень важно. Однако здесь есть много нюансов, поэтому на это может уйти как минимум полгода.

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Сколько времени потребуется?

Иван Ступак отметил, что это правильная стратегия. Очевидно, лицензии не будут бесплатными. Украина или в целом страны Западной Европы будут платить американцам за пользование этой лицензией. Возможно, это будет фиксированная сумма в год или процент от произведенных ракет.

Однако возникает вопрос, сколько времени это займет. Все ракеты для Patriot очень технологичны. В них огромное количество микроэлектроники, технологических элементов. Ракета стоит почти 3,8 миллиона долларов. Они производятся на высокотехнологичном оборудовании на заводе Mitsubishi Heavy Industries в Японии.

В частности, нужно найти предприятие, которое будет производить ракеты для Patriot. Понятно, что оно будет расположено не в Украине. Нужно решить, будет ли это предприятие строиться с нуля или на базе какого-то уже существующего и так далее.

Нужно передать технологии, чертежи. Необходимо, чтобы специалисты приехали и рассказали, с чего начинать сборку этих ракет. Необходима серия конвейеров. Их нужно либо изготовить специально для этого производства, либо привезти, например, из Японии, то, что уже не используется. Нужно привезти, закупить комплектующие, начать производство,

– пояснил бывший сотрудник СБУ.

По его словам, американцы заберут определенную часть секретных технологий и попытаются их заменить. Будет такая же функция, но чуть проще, дешевле. Возможно, на все это потребуется минимум полгода.

Ступак о лицензиях на антибаллистические ракеты: смотрите видео

Разговор Трампа и Зеленского: что известно?

Во вторник, 16 июня, Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом. Встреча состоялась в ходе саммита G7 во Франции. Источники сообщают, что лидеры "неплохо поговорили", а американский президент настроен активно присоединиться к продвижению дипломатии с Россией. Отмечается, что позиция Трампа сейчас лучше, чем была ранее, а новые встречи между сторонами еще впереди.

В администрации Зеленского впервые прокомментировали переговоры с Трампом. Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что встреча проходит на фоне того, что Украина сейчас находится в гораздо более выгодной позиции, чем Россия. По его мнению, это означает, что Киеву удается доносить до Вашингтона информацию о преимуществах, которые сейчас имеет украинская сторона в войне, поэтому выбор США очевиден.