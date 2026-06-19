18 июня на заседании "Рамштайн" Владимир Зеленский сообщил , что Россия теряет не менее 30 тысяч военнослужащих убитыми и тяжелоранеными каждый месяц.

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Сколько российских военных вместе с техникой уничтожено с первого дня войны?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 19 июня 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 389 420 (+1 370) человек;

танков – 12 040 (+2);

боевых бронированных машин – 24 783 (+4);

артиллерийских систем – 44 298 (+58);

РСЗО – 1 881 (+4);

средства ПВО – 1432 (+1);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 1688 (+4);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 359 557 (+1 968);

крылатые ракеты – 4 787 (+4);

корабли/катера – 33 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 108 866 (+441);

специальная техника – 4309 (+3).

Потери россиян в войне по состоянию на 19 июня 2026 года / Фото Генштаб

К слову, генсек НАТО Марк Рютте заявил , что то количество людей, которое россияне потеряли в Афганистане в 1980-х за 10 лет, они теперь теряют за 3 недели. "То, что Америка потеряла во Вьетнаме за 15 лет, Россия теряет в Украине сейчас за 5 недель", — добавил генеральный секретарь.

В Альянсе подчеркнули, что с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 1,4 миллиона военнослужащих. В то же время в Кремле не отказываются от своих целей, а боевые действия остаются интенсивными.

Там отметили, что темпы продвижения российских войск снизились, а признаков подготовки к масштабному наступлению в ближайшее время нет. Самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении и в районе Константиновки. Также в НАТО обратили внимание, что работу украинской логистики затрудняет активное использование россиянами дронов.