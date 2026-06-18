Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк в эфире 24 канала рассказал , что российские военные всё чаще оставляют оружие и снаряжение ещё до выхода на позиции. По его словам, это связано с тактикой инфильтрации, при которой оккупанты фактически бросают людей на произвол судьбы.

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Россия бросает пехоту на просачивание

В зоне ответственности бригады "Рубеж" ситуация в последнее время существенно не изменилась. Россияне по-прежнему делают ставку на пехоту, поскольку живая сила остается их самым массовым ресурсом. Тактика инфильтрации не только продолжается, но и усиливается: оккупанты пытаются небольшими группами проникать в украинский тыл и закрепляться там, где удастся укрыться.

Противник в основном пытается задействовать свою пехотную составляющую, потому что живая сила — это пока его самый большой ресурс, который он может себе позволить,

– рассказал Черняк.

Такой способ действий уже создает проблемы самим россиянам. Часть военных, которых отправляют на просачивание, не доходит даже до высадки с оружием. Они сбрасывают всё лишнее, пытаются двигаться легче и думают не о выполнении задачи, а о том, как выжить.

Военнослужащие, которых привлекают к тактике инфильтрации, даже в кругах армии ВСРФ считаются смертниками. Они сами это осознают, и у них единственное желание — выжить,

– отметил офицер НГУ.

В российской армии есть несколько категорий таких военных. Одних заставляют нести боекомплект и оружие к позициям, проходя через зону обстрела под ударами украинских БПЛА. Других бросают в пехотное просачивание, где шансов дойти и выполнить боевую задачу почти нет.

Зачем оккупанты бросают оружие?

Российских военных, которых отправляют в просачивание, пытаются максимально облегчить себе передвижение. Им приходится идти пешком десятки километров, часто под постоянной угрозой ударов украинских дронов. В таких условиях каждый лишний килограмм становится проблемой, а оружие и снаряжение превращаются для них не в преимущество, а в обузу.

Тактика инфильтрации предполагает передвижение пешком на многие десятки километров. Там каждый килограмм имеет решающее значение, потому что противник осознает, что каждый метр его пути может сопровождать украинский дрон,

– пояснил Черняк.

Из-за этого оккупанты всё чаще отказываются от всего, что может мешать двигаться быстрее или скрываться. У них уже нет иллюзий, что они смогут дойти до конечной точки и успешно выполнить боевую задачу. Главная цель таких групп — не прорыв, а попытка выжить в засадах или проникнуть как можно глубже в украинский тыл.

Они уже не питают иллюзий, что дойдут до конца и успешно выполнят боевые задачи. У них приоритетная цель — просто где-нибудь хотя бы выжить,

– отметил офицер НГУ.

Военный рассказал, почему оккупанты всё чаще бросают оружие на фронте: смотрите видео

Россия стягивает пехоту и мототехнику

Параллельно с попытками инфильтрации россияне накапливают живую силу в прифронтовых населенных пунктах, находящихся под контролем России. Это не означает, что враг уже резко увеличил количество атак, но свидетельствует о подготовке к новому давлению.

За последний период количество штурмов не было аномально большим. Однако накопление лёгкой техники и живой силы свидетельствует о том, что Российская Федерация впоследствии будет увеличивать такие натиски,

– подчеркнул Черняк.

Россияне на этом участке не отказываются от просачивания небольшими группами, но в то же время готовят ресурсы для более активных действий. Пехота остается для них главным инструментом, а легкая техника может понадобиться для быстрых подвозов, штурмовых попыток и усиления давления на украинские позиции.