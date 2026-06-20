Об этом пишет Exilenova+.
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Что известно о ночной атаке на Крым?
Взрывы слышали в Симферополе, Нижнегорске и других городах.
В частности, "добрые" дроны в своих делах заглянули на Таврическую ТЭС — парогазовую электростанцию мощностью 470 мегаватт. Около полуночи она загорелась. После этого начались проблемы со светом.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
В то же время в районе станции, возможно, произошло попадание по мобильной огневой группе. Местные жители сообщали о свечении в лесу и кратковременной детонации в месте, откуда велась стрельба.
Атака на Крым: смотрите видео
Также стреляли из МВГ на аэродроме "Бельбек".
А в селе Лоховка Советского района 5 дронов попали в газопровод. Загорелось поле рядом, была заметна очень сильная заря.
Атака на Крым: смотрите видео
Среди прочих очагов возгорания, согласно данным NASA FIRMS, были на газораспределительной станции возле села Журавлевка Симферопольского района и на нефтегазовом хранилище компании "ТЕС".
Под ударом также оказался мост через Геничесский пролив, там тоже был пожар.
Пожары в Крыму после атаки / Снимки NASA FIRMS
Напомним, что 19 июня ВСУ нанесли успешный удар по оккупантам в Крыму. Они потеряли газохранилище, средства ПВО, пострадала и логистика. Кроме того, под ударом оказались и несколько мостов.