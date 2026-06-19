Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.
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Что известно об атаке ВСУ?
Украинские БПЛА нанесли удар по Глебовскому подземному газохранилищу на полуострове Тарханкут, которое обеспечивает регулирование сезонных и суточных норм потребления, а также поддерживает стабильное давление в газотранспортной системе.
Украинские защитники нанесли удар по врагу: смотрите видео24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
СБС также поразили:
- тепловоз в Крыму;
- РЛС П-18 "Терек" в Запорожье;
- НРЛС "Репейник" в Крыму;
- МТЛБ ЗУ-23 в Луганской области;
- МТЛБ ЗУ-23 в Луганской области;
- Топливозаправщики в Донецкой, Запорожской и Луганской областях;
- Цистерна с ГСМ в Луганской области;
- КСП подразделения из состава 656 МСП в Донецкой области;
- Логистический транспорт противника в Луганской и Запорожской областях;
Последние новости об успешных ударах украинских военных
В ночь на 13 июня украинские дроны эффективно нанесли удары по объектам врага на территории аннексированного Крыма. Под ударом оказался завод "Титан" в Армянске.
В местных пабликах сообщают о серии из 23 взрывов и значительных повреждениях цехов, а также об эвакуации персонала. Информация о масштабах разрушений и последствиях уточняется.
Украинские военные провели успешную атаку на нефтегазоносный терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае России. Под удар попали и позиции ПВО страны-агрессора.
Беспилотники СБУ поразили пять емкостей с нефтепродуктами в резервуарном парке, а также два нефтеналивных стендера терминала.