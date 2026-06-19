Про це повідомив Командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.
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Що відомо про атаку ЗСУ?
Українські БпЛА завдали удару по Глібівському підземному сховищі газу на півострові Тарханкут, яке забезпечує регулювання сезонних і добових норм споживання, а також підтримує стабільний тиск в газотранспортній системі.
Українські захисники вгатили по ворогу: дивіться відеоНе пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
СБС також уразили:
- Тепловоз у Криму;
- РЛС П-18 "Терек" на Запоріжжі;
- НРЛС "Репейнік" у Криму;
- МТЛБ ЗУ-23 на Луганщині;
- МТЛБ ЗУ-23 на Луганщині;
- Паливозаправники на Донеччині, Запоріжжі та Луганщині;
- Цистерну з ПММ на Луганщині;
- КСП підрозділу зі складу 656 МСП на Донеччині;
- Логістичний транспорт ворога на Луганщині та Запоріжжі;
Останні новини про успішні удари українських військових
Уночі проти 13 червня українські дрони ефективно відпрацювали по об'єктах ворога на території анексованого Криму. Під ударом опинився завод "Титан" в Армянську.
У місцевих пабліках повідомляють про серію з 23 вибухів та значні пошкодження цехів, а також евакуацію персоналу. Інформація про масштаби руйнувань і наслідки уточнюється.
Українські військові провели успішну атаку на нафтогазоносний термінал "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї Росії. Під удар потрапили й позиції ППО країни-агресорки.
Безпілотники СБУ уразили п'ять ємностей із нафтопродуктами в резервуарному парку, а також два нафтоналивні стендери терміналу.