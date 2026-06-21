Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Читайте також Росія атакувала Полтавщину: постраждали понад 10 людей, серед них – діти

Які наслідки обстрілу Сум?

Внаслідок артилерійського обстрілу в Ковпаківському районі Сум зафіксували шість влучань у житловий сектор. Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, господарські споруди й автомобілі.

Крім того, вночі та вранці російські війська завдали по місту ще вісім ударів безпілотниками, цілями яких стали об'єкти інфраструктури та житлові квартали.

За даними МВА, внаслідок атак було пошкоджено поштове відділення, автозаправну станцію, а також приватні й багатоквартирні будинки – постраждали стіни, покрівлі та вибито вікна.

Як зазначив Сергій Кривошеєнко, наразі відповідні служби ліквідовують наслідки обстрілів, інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

Наслідки російський ударів в Сумах / Фото: Сумська МВА

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Тим часом у ДСНС повідомили, що під атакою також опинився Шосткинський район Сумщини. Там внаслідок удару по місцю гасіння пожежі загорілася пожежна автоцистерна. На щастя, рятувальники не постраждали.

Нагадаємо, вночі 21 червня росіяни запустили по Україні 2 балістичні ракети Іскандер-М/С-400, 2 аеробалістичні ракети "Кинджал" та 105 ударних БпЛА різного типу.

Силам ППО вдалося знешкодити 96 ворожих дронів. На жаль, зафіксовано влучання балістичних ракет та 6 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.