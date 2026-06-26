Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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Что известно об ударе по Запорожью?

Вечером 26 июня российские войска совершили очередную атаку с применением беспилотников. Вражеский дрон попал на территорию одного из промышленных предприятий.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. На месте работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия обстрелов и устанавливают масштабы повреждений.

Федоров добавил, что россияне атаковали АЗС в Запорожье, в результате чего вспыхнул пожар и возникли разрушения.

По состоянию на 22:19, предварительно известно, что есть повреждение жилого дома в результате российской атаки на город.

Воздушные силы сообщают, что на город продолжают двигаться российские беспилотники.

Группы ударных БпЛА с юго-запада на город Запорожье,

– предупреждают защитники неба.

Местные телеграмм-каналы информируют, что в городе продолжают раздаваться взрывы.

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Российские атаки на украинские города

Днем 26 июня российские войска атаковали FPV-дроном автобус с работниками вблизи АЗС на въезде в Никополь. В результате удара погибли два человека, еще 12 получили ранения, среди них - две 12-летние девочки. Пятеро взрослых госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

В Шевченковском районе Харькова российский беспилотник попал по автозаправочной станции. В результате удара вспыхнул пожар, информацию о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняют.