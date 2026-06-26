В результате атаки погибли два человека. Об этом сообщили Днепропетровская ОВА и Суспильне.

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Каковы последствия российского террора?

Вражеский FPV-дрон ударил по автобусу вблизи АЗС на въезде в Никополь, что на Днепропетровщине. Журналисты уточнили, что в транспорте находились работники.

По данным ОВА, из-за российского удара пострадали 12 человек, в том числе две девочке 12 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также в больницы доставили мужчин 54 и 43 лет и 46-летнюю женщину. Они находятся в тяжелом состоянии.

Последствия смертельной атаки по Никополю / Фото Суспильного

Один из пассажиров рассказал, что в тот момент люди возвращались в город с работы.