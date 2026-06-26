Внаслідок атаки двоє людей загинули. Про це повідомили Дніпропетровська ОВА та Суспільне.

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Які наслідки російського терору?

Ворожий FPV-дрон вдарив по автобусу поблизу АЗС на в'їзді в Нікополь, що на Дніпропетровщині. Журналісти уточнили, що в транспорті були працівники.

За даними ОВА, через російський удар постраждали 12 людей, в тому числі двоє дівчат 12 років. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також у лікарні доставили чоловіків 54 та 43 років та 46-річну жінку. Вони у важкому стані.