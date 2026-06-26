Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Дивіться також Страшна втрата: у Харкові показали, як рятували музейні шедеври після атаки Росії

Що відомо про обстріл Харкова?

За інформацією Терехова, у Шевченківському районі зафіксовано удар ворожого безпілотника. Після влучання на АЗС спалахнула пожежа. Наразі наслідки цинічного удару росіян – встановлються.

Зазначимо, що Повітряні сили повідомляли, що в регіоні перебувають ворожі БпЛА. Зокрема, о 17:27 оборонці неба попереджали, що дрони рухаються на місто з півночі.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у нашому телеграм-каналі.

Росія не припиняє терор Харкова. Увечері 22 червня російський дрон влучив поблизу житлової багатоповерхівки в Салтівському районі Харкова. Унаслідок атаки поранення ніг отримала 48-річна жінка, їй надають медичну допомогу. На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, у Нікополі російський FPV-дрон атакував мікроавтобус, унаслідок чого загинули двоє людей і ще 12 дістали поранення. Серед постраждалих – дві 12-річні дівчини, які перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості, а також п'ятеро дорослих у важкому стані. Частина поранених лікується амбулаторно, мікроавтобус зазнав пошкоджень.