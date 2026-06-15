Художній музей називають одним з найстаріших музеїв України. Як розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, після прицільного удару російського дрона, там почалася серйозна пожежа.

До теми Ворог ударив по залізничній інфраструктурі на Харківщині: є поранені

Росія хотіла знищити історичні експонати

У прокуратурі вже повідомили, що ворог завдав удару дроном "Герань-2" й цілився просто в дах будинку. На щастя, персоналу не було, тільки охоронець, який перебував у сусідній будівлі. Загальна площа музею сягає 1200 м². Пожежу ліквідовували упродовж 4 годин.

"Це була дуже важка пожежа, тому що у будівлі дерев'яні перекриття. Виносити картини, які залишалися у приміщенні, допомагали рятувальники, чиновники, волонтери, поліцейські, журналісти", – зауважила Анна Черненко.

З музею рятували дорогоцінні картини / Фото ДСНС Харківщини

Цікаво, що саме в цьому музеї зберігали всесвітньо відому картину Іллі Рєпіна "Запорожці". Постраждала рама від неї. Варто зауважити, що більшість експонатів евакуювали ще у 2022 році, адже на початку війни поруч з музеєм уже був приліт.

Наслідки удару по старовинному музею: дивіться відео

"Будівля побудована у 1914 році за проєктом нашого славетного архітектора Олексія Бекетова. Тому це страшна втрата для культурної спадщини України, для Харкова. І це ще раз нам нагадує про те, який в нас ворог і яку шкоду він нам завдає. Це дуже важко… слів просто немає", – сказала головна зберігачка фондів Харківського худмузею Віра Ярова.

Загалом у музеї вже було декілька черг евакуації. Найцінніші твори вивезли, проте у музеї залишалося чимало важливих і цінних речей, які довелося рятувати.

Ми розуміємо, що дрон влучив у "Рєпінський зал" – так ми його називаємо. Це другий поверх музею. Звичайно, самих творів Рєпіна в експозиції не було, вони давно вже в безпечному місці. Але колекція музею дуже велика. У нас понад 75 тисяч одиниць зберігання,

– розповіла завідувачка фондів Харківського худмузею Марина Філатова.

Нагадаємо, під час атаки на музей постраждала 1-місячна дитина. Ворожа атака призвела до значних пошкоджень інфраструктури закладу. Усі експонати терміново перенесли в укриття, в цьому допомагав мер Харкова Ігор Терехов. Він наголосив, що у музеї зберігали унікальні цінності, які не можна втратити.

Уже наступного дня окупанти продовжили терор Харкова. Цього разу вони влучили по цивільному підприємству. Коли на місце удару прибули рятувальники – ворог атакував знову. Цим самим забрав життя 5 вогнеборців, які ліквідовували наслідки влучання.