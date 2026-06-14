Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

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Що відомо про наслідки атаки?

Атака сталася вдень 14 червня та спричинила пошкодження інфраструктури закладу.

На місці події одразу розпочали роботу рятувальники та вогнеборці, які ліквідовують наслідки влучання. Також там чергують бригади екстреної медичної допомоги.

За попередньою інформацією, 1-місячна дитина постраждала внаслідок ворожої атаки в Київському районі Харкова. Ще троє жінок отримали допомогу медиків безпосередньо на місці події.

Попри небезпеку повторних ударів, працівники музею разом із рятувальниками оперативно розпочали евакуацію мистецьких цінностей. Експонати спускали в укриття, щоб уберегти їх від можливого знищення вогнем або затопленням під час гасіння пожежі.

Міський голова Харкова Ігор Терехов наголосив, що йдеться про унікальні культурні цінності, які необхідно зберегти за будь-яких умов.

Це цінності, які ми маємо зберегти. Є загроза, що якісь експонати можуть згоріти, або при гасінні пожежі їх може просто затопити. Тому довелося їх евакуювати,

– зазначив він.

У місті закликають мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях під час загрози нових атак.