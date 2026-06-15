Художественный музей считается одним из старейших музеев Украины. Как рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, после прицельного удара российского дрона там разразился сильный пожар.

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Россия хотела уничтожить исторические экспонаты

В прокуратуре уже сообщили, что враг нанес удар дроном "Герань-2" и целился прямо в крышу здания. К счастью, персонала не было, только охранник, который находился в соседнем здании. Общая площадь музея составляет 1200 м². Пожар ликвидировали в течение 4 часов.

"Это был очень сложный пожар, потому что в здании деревянные перекрытия. Выносить картины, которые остались в помещении, помогали спасатели, чиновники, волонтеры, полицейские, журналисты", – отметила Анна Черненко.

Из музея спасали ценные картины / Фото ГСЧС Харьковской области

Интересно, что именно в этом музее хранилась всемирно известная картина Ильи Репина "Запорожцы". Пострадала рама от нее. Стоит отметить, что большинство экспонатов эвакуировали еще в 2022 году, ведь в начале войны рядом с музеем уже был обстрел.

Последствия удара по старинному музею: смотрите видео

"Здание построено в 1914 году по проекту нашего знаменитого архитектора Алексея Бекетова. Поэтому это страшная потеря для культурного наследия Украины, для Харькова. И это еще раз напоминает нам о том, какой у нас враг и какой ущерб он нам наносит. Это очень тяжело… слов просто нет", – сказала главный хранитель фондов Харьковского художественного музея Вера Ярова.

В целом в музее уже было несколько этапов эвакуации. Самые ценные произведения вывезли, однако в музее оставалось немало важных и ценных вещей, которые пришлось спасать.

Мы понимаем, что дрон попал в "Репинский зал" – так мы его называем. Это второй этаж музея. Конечно, самих произведений Репина в экспозиции не было, они давно уже в безопасном месте. Но коллекция музея очень большая. У нас более 75 тысяч единиц хранения,

– рассказала заведующая фондами Харьковского художественного музея Марина Филатова.

Напомним, во время атаки на музей пострадал 1-месячный ребенок. Вражеская атака привела к значительным повреждениям инфраструктуры учреждения. Все экспонаты срочно перенесли в укрытие, в этом помогал мэр Харькова Игорь Терехов. Он подчеркнул, что в музее хранились уникальные ценности, которые нельзя потерять.

Уже на следующий день оккупанты продолжили террор в Харькове. На этот раз они нанесли удар по гражданскому предприятию. Когда на место удара прибыли спасатели – враг атаковал снова. Тем самым он унес жизни 5 пожарных, которые ликвидировали последствия попадания.