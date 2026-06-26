Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Что известно об обстреле Харькова?

По информации Терехова, в Шевченковском районе зафиксирован удар вражеского беспилотника. После попадания на АЗС вспыхнул пожар. Последствия циничного удара россиян – устанавливаются.

Отметим, что воздушные силы сообщали, что в регионе находятся враждебные БПЛА. В частности, в 17:27 защитники неба предупреждали, что дроны двигаются на город с севера.

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Россия не прекращает террор Харькова. Вечером 22 июня российский дрон попал вблизи жилой многоэтажки в Салтовском районе Харькова. В результате атаки ранения ног получила 48-летняя женщина, ей оказывают медицинскую помощь. На месте работают экстренные службы.

Напомним, в Никополе российский FPV-дрон атаковал микроавтобус, в результате чего погибли два человека и еще 12 получили ранения. Среди пострадавших – две 12-летние девушки, находящиеся в больнице в состоянии средней тяжести, а также пятеро взрослых в тяжелом состоянии. Часть раненых лечится амбулаторно, микроавтобус получил повреждения.