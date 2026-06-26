Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Внаслідок ворожого удару по Ізмаїльському району Одещини зазнав пошкоджень об'єкт енергетики. Без світла залишилось декілька населених пунктів. Відомо, що фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Окрім цього, під прицілом окупаційних військ опинилась цивільна інфраструктура регіону. Внаслідок удару спалахнула пожежа в котеджному будинку. За попередніми даними, одна людина постраждала.

На місцях працюють усі відповідні служби,

– додав Кіпер.