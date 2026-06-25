Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Близько 11 години ранку 25 червня росіяни випустили на Запоріжжя ракети та безпілотники. Про це попереджали Повітряні сили ЗСУ.

Згодом у місті прогриміли вибухи. Федоров повідомив, що окупанти поцілили по автостоянці.

Внаслідок удару спалахнули пожежі – горять вантажівки.

За попередніми даними місцевої влади, постраждалих немає.



Ворог атакував автостоянку в Запоріжжі / Фото ОВА

Нагадаємо, вранці 25 червня ворог вже атакував Запоріжжя, зокрема автозаправну станцію.