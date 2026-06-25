Про це інформує начальник Запорізької ОВА Іван Федоров та виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар.

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Близько 7:00 Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ворожих безпілотників на Запоріжжя та Суми.

Згодом місцева влада уточнила, що удар припав на автозаправні станції.

Близько 06:00 зафіксовано влучання БпЛА типу "Молнія" по одній з автозаправних станцій у Зарічному районі міста… На місці виникла пожежа,

– повідомив Кобзар.

Водночас Федоров написав, що густий дим, що здіймається над містом – наслідок атаки Росії на АЗС.

Деталі ворожого обстрілу та інформація щодо можливих постраждалих наразі уточнюються.

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Зауважимо, що загроза російського удару у цих регіонах й досі залишається актуальною.

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Нагадаємо, 5 червня окупаційні війська розтрощили автозаправну станцію в Чорнобаївській громаді, що на Херсонщині. Внаслідок атаки загинула 35-річна жінка, тоді як ще семеро людей отримали поранення, двоє з них у тяжкому стані.

Згодом, 20 червня, ворожий ударний безпілотник типу "Шахед" завдав удару по автозаправній станції у південній частині Одещини. Зазначається, що внаслідок влучання російського дрона сталося загорання газовозу.