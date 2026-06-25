Об этом сообщают глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров и исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзар.

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Около 7:00 Воздушные силы ВСУ предупредили о движении вражеских беспилотников в направлении Запорожья и Сум.

Впоследствии местные власти уточнили, что удар пришелся по автозаправочным станциям.

Около 06:00 зафиксировано попадание БПЛА типа "Молния" по одной из автозаправочных станций в Заречном районе города… На месте возник пожар,

– сообщил Кобзар.

В то же время Федоров написал, что густой дым, поднимающийся над городом, – следствие атаки России на АЗС.

Детали вражеского обстрела и информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняются.

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Отметим, что угроза российского удара в этих регионах по-прежнему остается актуальной.

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Напомним, 5 июня оккупационные войска разгромили автозаправочную станцию в Чернобаевской общине в Херсонской области. В результате атаки погибла 35-летняя женщина, а ещё семь человек получили ранения, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Позже, 20 июня, вражеский ударный беспилотник типа "Шахед" нанес удар по автозаправочной станции в южной части Одесской области. Отмечается, что в результате попадания российского дрона произошло возгорание газовоза.