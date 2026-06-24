Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за передвижениями российских БПЛА.

Смотрите также: Ретрансляторы, которые корректировали удары по Украине, прекратили работу в Беларуси, – Зеленский

Куда летят вражеские цели?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте