Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.
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Де летять ворожі цілі?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
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Загинула жінка, яка перебувала під завалами через ворожу атаку по Запорізькому району. Група реактивних БпЛА через Харківщину (Богодухів), курсом на південь. Реактивний БпЛА у передмісті Дніпра, курсом на північ. БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Шахтарське, Павлоград. БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Новомиколаївку. Ворог атакував комунальне підприємство в Запорізькому районі. Поранень дістали троє людей. Їм надається медична допомога. Попередньо, під завалами може знаходитися ще людина. Тривають аварійно-пошукові роботи. Частково зруйновано будівлю та пошкоджено спецтехніку. Сумщина: БпЛА на північному заході від Хотіні, курс – південно-західний (Миколаївка/Улянівка). БпЛА на західних околицях Херсона, курс – північно-східний. БпЛА в напрямку Запоріжжя з південного сходу. БпЛА на Харківщині на/повз Богодухів з півночі. БпЛА на Сумщині в напрямку Путивля. Миколаївщина: БпЛА з акваторії Чорного моря на/повз Очаків в північному напрямку.
Загинула жінка, яка перебувала під завалами через ворожу атаку по Запорізькому району.
Група реактивних БпЛА через Харківщину (Богодухів), курсом на південь.
Реактивний БпЛА у передмісті Дніпра, курсом на північ.
БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Шахтарське, Павлоград.
БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Новомиколаївку.
Ворог атакував комунальне підприємство в Запорізькому районі.
Поранень дістали троє людей. Їм надається медична допомога. Попередньо, під завалами може знаходитися ще людина. Тривають аварійно-пошукові роботи.
Частково зруйновано будівлю та пошкоджено спецтехніку.
Сумщина: БпЛА на північному заході від Хотіні, курс – південно-західний (Миколаївка/Улянівка).
БпЛА на західних околицях Херсона, курс – північно-східний.
БпЛА в напрямку Запоріжжя з південного сходу.
БпЛА на Харківщині на/повз Богодухів з півночі.
БпЛА на Сумщині в напрямку Путивля.
Миколаївщина: БпЛА з акваторії Чорного моря на/повз Очаків в північному напрямку.