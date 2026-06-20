Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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Які наслідки російського удару?

За даними ОВА, вранці у суботу, 20 червня, ворожий ударний безпілотник типу "Шахед" завдав удару по автозаправній станції у південній частині регіону. Зазначається, що внаслідок влучання російського дрону сталося загорання газовозу.

Згідно з оприлюдненою інформацією, також спалахнула обшивка будівлі операторської. Станом на 12:20 рятувальники повністю ліквідували загоряння. Олег Кіпер запевнив, що наразі вже тривають заходи з усунення наслідків удару.

На щастя, минулося без постраждалих,

– ідеться у повідомленні.

У ДСНС своєю чергою згодом уточнили, що удар стався по станції у Білгород-Дністровському районі. Ба більше, за даними рятувальників, існувала загроза вибуху цистерни. Утім, там також підтвердили оперативну ліквідацію пожежі.

Приборкування пожежі рятувальниками: дивіться відео

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Де також фіксували наслідки атаки?

Загалом цієї ночі противник запустив 99 дронів різних типів. Пуски здійснювали з Орловської та Брянської областей, а також Краснодарського краю. За даними Повітряних сил ЗСУ, сили ППО збили або подавили 92 БпЛА.

Зокрема, росіяни вдарили по будівлі логістичного оператора в Запоріжжі. Через російську атаку постраждали 10 людей, в тому числі співробітник поліції. Вибухова хвиля та уламки пошкодили транспортні засоби та інфраструктуру.

До речі, нагадаємо, що минулої доби російські окупанти атакували Павлоград у Дніпропетровській області. Внаслідок удару противника загинула 8-річна дівчинка, ще одна жінка отримала поранення та була госпіталізована.