Деталі про цинічний обстріл росіян розповів голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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Що відомо про удар ворога по Павлограду?

Уранці 19 червня російські війська завдали удару по Павлограду Дніпропетровської області. Вибух у місті пролунав близько 08:00. Перед цим Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку міста.

За інформацією голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, внаслідок атаки загинула 8-річна дівчинка. Крім того, постраждала 49-річна жінка. Її госпіталізували до медичного закладу. За оцінкою лікарів, стан потерпілої – середньої тяжкості.

Через ворожий удар виникли пожежі у двох приватних будинках. Один із них був повністю зруйнований. На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки та встановлюють остаточні масштаби руйнувань.

Нагадаємо, у Дніпрі вдень 19 червня пролунали вибухи після попередження Повітряних сил про рух швидкісної цілі у напрямку міста та загрозу балістичного удару.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватне підприємство. За попередніми даними, загинув один чоловік, ще 11 людей дістали поранення. Дев'ятьох постраждалих госпіталізували у стані середньої тяжкості, іншим надали амбулаторну допомогу. Удар також спричинив пожежі, які рятувальники повністю ліквідували. До робіт залучили 25 надзвичайників і 8 одиниць техніки. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Зазначимо, у ніч на 19 червня росіяни атакували Україну 90 ударними безпілотниками різних типів, запущеними з території Росії та окупованих районів. Сили протиповітряної оборони змогли знешкодити переважну більшість повітряних цілей.

За даними станом на ранок, збито або подавлено 79 дронів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано 9 влучань на восьми локаціях, ще на восьми – падіння уламків збитих БпЛА. Постраждалих і масштабних наслідків у більшості регіонів вдалося уникнути, інформація уточнюється.