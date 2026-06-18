Про це інформує Дніпропетровська ОВА.
Дивіться також Дрони атакували Харків, є постраждалі: де була загроза удару
Ворог атакував Дніпро
Об 11:12 місцеві проінформували про вибух у Дніпрі. За хвилину до цього Повітряні сили ЗСУ попередили про рух швидкісної цілі на місто. Вже об 11:16 з'явилось повідомлення про загрозу удару балістики.
За словами очільника ОВА Одександра Ганжі, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнало приватне підприємство.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
За попередніми даними, четверо осіб отримали поранення.
Детальна інформація щодо наслідків атаки уточнюється.